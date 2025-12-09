El mundo del espectáculo se vio sacudido por la confirmación de la separación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich. Mientras la noticia de la ruptura circulaba, la ola de especulaciones rápidamente se centró en un posible nuevo vínculo amoroso para el empresario. Fue la versión, impulsada inicialmente por Ángel de Brito, la que señaló a la extenista y expareja de Fernando Gago, Gisela Dulko, como la supuesta nueva pareja de Moritán.

No obstante, ambos protagonistas de este rumor mediático actuaron con rapidez para detener las especulaciones.

Publicidad

El primero en manifestarse fue el propio García Moritán. El empresario se comunicó directamente con la influencer Pochi, creadora de Gossipeame, a través de un mensaje privado. En un texto "breve y contundente" que funcionó como la confirmación formal del fin de su relación con Crivocapich, Moritán negó rotundamente estar con Dulko. El mensaje del empresario decía: "Si, nos separamos. No estoy con Gisela".

Poco después de que Moritán desmintiera la versión, Gisela Dulko también decidió expresarse en sus redes sociales para reforzar la aclaración. Sin dar lugar a prolongar el rumor, la extenista compartió una story en Instagram. Su frase, escueta pero categórica, fue suficiente para terminar con las especulaciones sobre un posible romance: "Todo falso. Gracias". Con su desmentida, Dulko reforzó la idea de que no existe ningún tipo de vínculo sentimental entre ella y el empresario.

Publicidad

Mientras tanto, Priscila Crivocapich, la periodista y modelo que mantuvo un perfil reservado durante los días en que comenzó a comentarse la ruptura en los medios, aún no se ha pronunciado sobre la separación. Su silencio contrasta con la decisión de García Moritán de confirmar públicamente la noticia.

Tras el torbellino mediático, García Moritán compartió una reflexión íntima en su cuenta de Instagram, mostrando que se encuentra refugiado en su rol de padre. El empresario acompañó una imagen donde se lo ve descansando en un sillón junto a Anita García Moritán, su hija con Pampita, con un mensaje que denota un clima de calma familiar: "Feriado con siesta. En lo mínimo, la vida se desnuda: un gesto, un soplo y el universo entero respira".