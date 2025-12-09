Racing y Estudiantes ya conocen fecha y sede para la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Tras un fin de semana decisivo, la Academia accedió a la definición luego de imponerse 1 a 0 ante Boca en La Bombonera, mientras que el Pincha logró el pase tras quedarse con el clásico platense en el Bosque, gracias a un gol de Tiago Palacios.

La organización del certamen confirmó que el partido que consagrará al campeón del semestre se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21, en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, escenario que volverá a recibir una final del fútbol argentino.

Además, ya quedó establecida la programación del Trofeo de Campeones, instancia en la que el ganador del Clausura se enfrentará con Platense, campeón del Torneo Apertura. Ese encuentro se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás.

Mientras tanto, Racing atraviesa un momento histórico en la disciplina, ya que el equipo femenino, dirigido por Héctor Bracamonte, también logró meterse en la final del campeonato y el próximo miércoles se medirá ante Belgrano, verdugo de River en semifinales.

En los registros oficiales, el historial entre Racing y Estudiantes muestra 175 enfrentamientos, con 68 victorias para la Academia, 65 para los platenses y 42 empates, una paridad que anticipa una final cargada de historia y emoción.

