Un hombre y su hija de 2 años fueron aplastados por un tractor

Un grave accidente ocurrió durante la tarde de este lunes 8 de diciembre en una finca del departamento de Santa Lucía, dejando a un hombre y a su hija de dos años con lesiones de consideración tras ser aplastados por un tractor.

Según la información recabada en la investigación, el hecho sucedió en una propiedad ubicada en la intersección de Benavidez y Callejón Blanco. Allí, Eduardo Garro (25) se encontraba enseñando a manejar el tractor a su pareja, Evelin Ávalos (20). Mientras Ávalos conducía la máquina, Garro iba a pie junto a ella, dándole indicaciones.

En un momento dado, la hija en común de la pareja, una niña de 2 años identificada como H.G.A., se atravesó en el camino del vehículo agrícola. Al percatarse de la situación, el padre intentó rescatar a la menor, pero no logró hacerlo a tiempo. Ambos fueron arrollados, presuntamente, por las ruedas delanteras del tractor.

Los heridos fueron trasladados de urgencia en un vehículo particular al Hospital Rawson, donde ingresaron aproximadamente a las 18:15 horas. Según los últimos reportes médicos, la niña sufrió una fractura de pelvis y debió ser sometida a una intervención quirúrgica. En la actualidad, se encuentra internada en terapia intermedia. Por su parte, Eduardo Garro permanece bajo observación por politraumatismos, con fuertes dolores en la región torácica.

El impactante suceso es investigado por personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, bajo las órdenes del fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, quienes trabajan para reconstruir los detalles exactos del trágico accidente.