El presidente Javier Milei utilizó tres aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina para trasladarse a Ushuaia con fines de campaña política, en un operativo cuyo costo total se estima en trescientos mil dólares. El despliegue incluyó un avión Lear 60, un Boeing 737 con capacidad para 180 pasajeros y un Twin Otter registrado como vuelo de LADE. Pese a la movilización de recursos estatales, la caminata programada por el centro de la ciudad fueguina debió ser suspendida debido a la escasa concurrencia de adherentes, que no superó las setenta personas.

El contexto de la visita se caracterizó por manifestaciones simultáneas de diversos sectores, entre los que se encontraron sindicatos como la UOM, docentes, estatales y vecinos, quienes expresaron reclamos sociales en un clima de tensión que incluyó enfrentamientos verbales y físicos. Uno de los detonantes de las protestas fue el cierre de la empresa textil Australtex, que dejó entre quinientas y seiscientas personas desempleadas tras una decisión administrativa que afectó el régimen de área aduanera especial.

Frente a este escenario, la caravana oficial no logró consolidarse, resultando en una participación ciudadana marginal. El presidente se limitó a dirigir unas palabras breves mediante megáfono antes de retirarse a su alojamiento. Paralelamente, la agenda incluyó una visita a las instalaciones de la empresa Newsan, compañía que opera bajo un régimen de beneficios fiscales financiado por el Estado nacional.