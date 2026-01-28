Tras las intensas lluvias registradas en distintos puntos de la provincia, la Dirección Provincial de Vialidad, en conjunto con la Dirección de Hidráulica, despliega un amplio operativo en el departamento Zonda para restablecer la transitabilidad y prevenir nuevas afectaciones en la red vial.

Según difundieron en un comunicado oficial, continúan las tareas de limpieza y despeje sobre la Ruta Provincial 12 y calle Las Moras, dos de los sectores más comprometidos por las crecidas. Los trabajos buscan remover el material arrastrado por el agua y recuperar condiciones mínimas de circulación, luego de que una nueva creciente interrumpiera el acceso al departamento durante la noche del martes.

Paralelamente, la Dirección de Hidráulica aseguró avanza en la reconstitución de defensas hídricas de aproximadamente 3 metros de alto por 4 metros de ancho, con el objetivo de evitar el reingreso del agua ante eventuales nuevas lluvias. Las tareas se ejecutan con maquinaria pesada, entre ellas cargadoras, topadoras y camiones, en puntos estratégicos del cauce.

El panorama en Zonda es crítico tras las crecientes en distintos puntos del departamento. Este miércoles por la mañana, las autoridades viales confirmaron la rehabilitación de la Ruta 12 en el sector del Puente Blanco, aunque advirtieron que gran parte de la red caminera provincial continúa bajo alerta, con transitabilidad condicionada y equipos trabajando de manera permanente debido a los efectos de las precipitaciones.

Las autoridades de Vialidad e Hidráulica resaltaron el pedido de extremar precauciones a quienes circulen por las zonas afectadas. Piden respetar las indicaciones de seguridad y evitar circular por zonas comprometidas hasta que se normalice la situación.