Victoria Rodríguez pasó por el programa Yo te Invito, conducido por Ana Paula Zabala y que se emite de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas por la pantalla de Canal 5 Telesol. La joven emprendedora presentó “Pocca Style”, un proyecto 100% hecho de resina, en donde los clientes tienen la posibilidad de congelar momentos y recuerdos en dijes u objetos a pedido.

“Siempre me gustó la resina. Hice un curso para pisos y un día pensé en probar hacer cosas más chiquitas y al mes y medio ya estaba llevando adelante mi emprendimiento”, comenzó diciendo Victoria Rodríguez.

En cada uno de sus proyecto usa elementos de la naturaleza para darle un toque especial. (Foto: Gentileza)

En principio solo eran objetos que salían de su creatividad, hasta que un día un tío le hizo un pedido tan extraño al que pudo negarse y fue el punto inicial para que más personas se animaran. “Un día vino y me pidió que le encapsule un mosquito. Le dije que no, que eligiera otra cosa y ahí salió encapsular un cangrejo que trajo de Las Grutas”, reconoció entre risas mientras aseguró, “está loco”, dijo la dueña de “Pocca Style”.

El cangrejo que le pidió su tío. (Foto:Gentileza)

A partir de allí comenzaron a llegar varios pedidos algunos muy locos y otros cargados de un sentimiento muy especial. “Una vez vino una mamá con el pelito de su hija fallecida y me pidió que le haga un dije. Después volvió con más pelito para que le hiciera más cositas”, contó Rodríguez.

El emprendimiento comenzó pocos meses después del comienzo de la pandemia. “Yo trabajaba en relación de dependencia, pero me había cansado, quería ser mi propia jefa. Así fue que me animé y me hice feriante. Trabajo todos los días en la Plaza Laprida y participo de varias ferias de emprendedores”, concluyó.

Quienes quieran contactar con la emprendedora, podrán comunicarse al 264-4778211 o a su cuenta de Instagram: @poccastyle