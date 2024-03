La vicepresidenta, Victoria Villarruel, difundió un video en sus redes sociales reafirmando su respaldo a Javier Milei, luego del revés que experimentó el DNU en el Senado durante la jornada de este jueves.

“Mi compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada, y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a los que nos enfrentábamos”, aseguró la vicepresidente.

Durante la tarde del jueves, en una sesión especial, el Senado de la Nación votó en contra del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con un rechazo mayoritario por parte del peronismo. Sin embargo, aún queda una oportunidad para Javier Milei: si la Cámara de Diputados lo aprueba, el decreto seguirá manteniendo su vigencia.

“Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias, y es un poder independiente de la República Argentina”, expresó.

Y agregó: “Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que venimos a cambiar”.

El Senado rechazó el mega DNU de Javier Milei

En lo que significó un fuerte revés para Javier Milei y el sector libertario del Senado, el Frente de Todos y una coalición de la oposición anti-kirchnerista se unieron este jueves para rechazar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía.

Ahora, la decisión clave sobre este asunto recae en la Cámara de Diputados, con una medida aún en vigor, pero que podría convertirse en la primera en ser derogada por ambas ramas del Congreso. El DNU de Milei, que fue desestimado con 42 votos a favor, 25 en contra y cuatro abstenciones.