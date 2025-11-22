VIDEO: Alumnos emocionaron al "Mono" de Kapanga con una versión de "Desearía"

La magia de la música y la inocencia infantil se conjugaron en un emotivo video que está recorriendo las redes sociales. Alumnos de sexto grado del colegio Emaús de El Palomar interpretaron con singular entusiasmo "Desearía", uno de los temas emblemáticos de la banda Kapanga, generando una cadena de reacciones que culminó con el reconocimiento del propio líder del grupo.

Martín "El Mono" Fabio, vocalista y figura central de la agrupación, no pudo permanecer indiferente ante la conmovedora versión. A través de su cuenta de Instagram, el músico compartió el material audiovisual y dedicó un cálido mensaje de agradecimiento a la institución educativa, destacando especialmente la labor del profesor Rodrigo Robledo, responsable de la iniciativa. "Muchas gracias por elegir esta canción Colegio Emaús de El Palomar (muy bien 10 felicitado profe Rodrigo Robledo)", escribió el artista.

El gesto del reconocido cantante desencadenó inmediatamente una ola de comentarios positivos y emotivos testimonios. Padres y exalumnos aprovecharon las redes para destacar la dedicación del docente, recordando su pasión por la enseñanza musical que perdura a lo largo de los años. "Profe Rodrigo te recuerdo con mucho cariño, hace 10 años también hacías tu magia con el grupo de mi hija. Gracias por tanto", expresó uno de los seguidores en las redes.

La institución educativa manifestó su orgullo a través de sus propias redes sociales, celebrando la repercusión alcanzada y el reconocimiento obtenido por el trabajo de sus estudiantes y del profesor. El video no solo demostró el talento de los niños, sino que también reavivó el interés por "Desearía", tema originalmente publicado en 2004 que recientemente había sido relanzado en una versión junto a Bándalos Chinos para celebrar los treinta años de trayectoria de Kapanga.