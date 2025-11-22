Nicole Gabriela V., exagente de la Policía de la Ciudad, ha iniciado actividades en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans luego de ser pasada a disponibilidad por la fuerza policial. La medida disciplinaria se produjo tras la viralización de varios videos en los que la mujer aparecía vistiendo el uniforme oficial en situaciones consideradas indecorosas por la institución.

La resolución que afectó a la oficial, quien contaba con tres años de servicio en la fuerza, tenía carácter provisional mientras se determina una sanción definitiva que podría culminar en su exoneración. La agente se encontraba bajo licencia médica por "estatus convulsivo" a la espera de evaluación por parte de una junta médica cuando se produjo el incidente que motivó la sanción.

Los videos que generaron la respuesta institucional muestran a la expolicía en compañía de otra mujer no vinculada a la fuerza, donde ambas visten uniformes oficiales en situaciones que incluyen juegos de pool, simulacros de arrestos con esposas y coreografías de baile consideradas inapropiadas para el cargo. Este material, distribuido a través de las cuentas personales de la afectada en TikTok e Instagram, alcanzó más de un millón de visualizaciones en algunas publicaciones.

La ahora expolicía, que acumula más de 100.000 seguidores en sus redes sociales combinadas, hizo pública su incursión en la plataforma de contenido para adultos a través de una publicación en Instagram donde afirmó: "Cuando se filtre un video mío XXX no se acaba mi vida... ese día empieza mi carrera".

En su perfil de OnlyFans, la joven de 20 años se presenta como "oficial de la policía argentina, morocha y con sólo 20 años, pero con un costado secreto", añadiendo que "el uniforme me da autoridad, pero mi lado más atrevido es el que vas a disfrutar en este espacio privado". El caso continúa bajo evaluación por parte de las autoridades policiales para determinar las sanciones definitivas correspondientes.