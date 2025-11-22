La Policía detuvo a un conductor que zigzagueaba en Ruta 20: tenía 2,83 de alcohol en sangre

Un conductor fue aprehendido este sábado por la mañana en la Ruta 20 de San Juan tras ser detectado manejando con una tasa de alcoholemia de 2,83 gramos por litro de sangre. El procedimiento, desarrollado en las inmediaciones del Monumento al Gaucho, logró evitar un potencial accidente en una vía de alta circulación vehicular.

La intervención policial se produjo luego de que varios testigos reportaran al servicio de emergencias 911 sobre un vehículo Fiat Palio que realizaba maniobras peligrosas y zigzagueaba de manera constante sobre la ruta, generando riesgo para el resto de los usuarios de la vía. Ante la alerta, efectivos de la Comuna de Santa Lucía y de la Comisaría Quinta se desplazaron al lugar para localizar al automóvil.

Durante la persecución, los agentes observaron que el conductor cambiaba de carril en múltiples ocasiones y desoía las señales de alto policiales. Finalmente, el vehículo fue interceptado mediante un operativo de acorralamiento ejecutado por dos móviles policiales que lograron forzar su detención.

La prueba de alcoholemia practicada en el lugar arrojó un resultado de 2,83 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor considerablemente superior a los límites legales establecidos. Fuentes policiales destacaron que la intervención permitió evitar una posible tragedia, considerando el estado de alteración del conductor y la congestión habitual que presenta esa arteria vial durante los días sábado.

El imputado permanece a disposición de la Justicia mientras se avanza en las actuaciones correspondientes por violación a la ley de tránsito. El caso evidencia los riesgos asociados a la conducción bajo efectos del alcohol y la importancia de los controles viales para la prevención de accidentes.