Video: polémica por una paliza de Conor McGregor a su sparring

Un nuevo escándalo rodea a la figura del luchador Conor McGregor. El excampeón de la UFC es objeto de fuertes críticas tras la viralización de un video en el que se lo observa propinando golpes de gran potencia a jóvenes durante una sesión de sparring en un gimnasio en Nápoles, Italia. Las imágenes muestran a McGregor enfrentándose a peleadores locales, visiblemente menos experimentados y de menor tamaño. En un momento, el irlandés arrincona a uno de los adolescentes contra la pared, descargando una serie de golpes contundentes, a pesar de los intentos del joven por defenderse.

El contenido del video generó un intenso debate en las redes sociales, donde los internautas cuestionaron la ética de McGregor al utilizar tal nivel de fuerza y agresividad contra oponentes de menor experiencia. La controversia trascendió las plataformas digitales y varios medios internacionales, como el diario español AS, se hicieron eco del hecho. El medio criticó la conducta de McGregor al señalar que "apalizó a varios jóvenes en un sparring en el que fue con todo, independientemente de peso y tamaño".

El campeón de Bellator, Ben Askren, también se sumó a las críticas. A través de sus redes sociales, preguntó públicamente cuál era el propósito de que un luchador de su calibre publicara videos golpeando a atletas jóvenes y aún no consolidados en el deporte de las artes marciales mixtas. Esta postura fue replicada por muchos usuarios de Internet, quienes consideraron que la actitud del irlandés fue excesiva y potencialmente peligrosa para la integridad de los adolescentes.

Conor McGregor generó controversia

Este incidente ocurre en un momento crucial para Conor McGregor, que se encuentra en un proceso de recuperación y reentrenamiento. El luchador no ha competido oficialmente desde 2021, cuando sufrió una grave fractura de tibia en su tercer combate contra Dustin Poirier. Después de un intento fallido de retorno en 2024 debido a otra lesión, el luchador se prepara para un posible regreso monumental en 2026. Sus planes incluyen la realización de controles antidopaje y la posibilidad de encabezar un evento especial de la UFC en la Casa Blanca, organizado por el presidente de la compañía, Dana White, junto a Donald Trump para celebrar el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

La figura de McGregor ha sido noticia en los últimos años más por controversias fuera del octágono que por sus logros deportivos, incluyendo acusaciones de violencia sexual. Aunque la UFC y el propio McGregor no han hecho comentarios sobre el incidente de Nápoles, la reacción del público demuestra que el deportista sigue bajo el escrutinio internacional. La situación plantea un desafío para la imagen pública del luchador, que sigue adelante con su preparación a pesar de las controversias que lo rodean.