Un impactante video grabado por una vecina de Villa Caraza, en el partido bonaerense de Lanús, registró cómo un grupo de seis adultos y dos menores desmanteló un auto robado en plena vía pública y en cuestión de minutos. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran a los implicados trabajando a plena luz del día sobre un Toyota Etios gris oscuro, sustraído ese mismo domingo en el barrio vecino de Villa Diamante.

En la grabación se observa cómo los adultos se reparten tareas con evidente coordinación: algunos vacían el baúl, otros retiran ruedas y partes del motor, mientras dos mujeres examinan el interior del vehículo. Una vecina que filmaba la escena alcanzó a susurrar: “Sacaron la nafta, ¿viste?”, mientras los saqueadores actuaban con apuro, intentando llevarse la mayor cantidad de piezas antes de que alguien pudiera interrumpirlos.

El video también muestra la presencia de dos menores, que observaban la maniobra a pocos metros. Uno de ellos jugaba con un rollo de papel higiénico mientras los adultos desarmaban el auto casi sin herramientas, arrancando piezas a mano y retirando componentes clave en pocos minutos, según reconstruyeron fuentes policiales.

Los investigadores creen que el lugar elegido para abandonar y desarmar el vehículo no fue casual: el cruce de Pasaje Rodríguez y Pasaje 17 de Octubre, a metros del Parque Industrial Curtidor Lanús y del Riachuelo, es señalado como un punto “históricamente usado” para dejar autos robados y reducirlos.

Tras el hecho, el auto fue hallado abandonado a los pocos minutos del saqueo, ya completamente desmantelado. La comisaría 5ª de Lanús y el fiscal Martín Rodríguez, de la UFI N°6, intervienen en la causa. Aunque los investigadores lograron identificar algunos sospechosos a partir de las imágenes, aún no se ordenaron detenciones.

La difusión del video reavivó reclamos de vecinos por la falta de controles y por la presencia reiterada de autos robados en la zona, un fenómeno que se repite con frecuencia sin que se logren avances significativos en la prevención.