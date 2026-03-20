San Juan tendrá este viernes una jornada con condiciones variables, marcada por el incremento del viento y la posibilidad de precipitaciones aisladas a lo largo del día, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 18°C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 24°C en horas de la tarde, configurando un día templado.

Durante la mañana, el viento se presentará leve, con circulación desde el oeste y velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se prevé un cambio en la intensidad y dirección.

El viento rotará al sector sur y sudeste, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Estas condiciones podrían generar un descenso en la sensación térmica hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad será baja durante la mañana, entre el 0% y el 10%. No obstante, hacia la tarde y la noche aumentará, con valores que se ubicarán entre el 10% y el 40%.

El pronóstico indica que las lluvias serían aisladas e intermitentes, con mayor probabilidad en la segunda mitad del día.

De esta manera, el viernes se presentará en San Juan con nubosidad variable, viento en aumento y condiciones inestables, especialmente hacia la tarde y noche.