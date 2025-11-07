El duelo y la soledad le habrían durado poco a Chechu Bonelli (40) después de confirmar su separación de Darío Cvitanich, y ahora la vincularon con un ex de Pampita. El hombre en cuestión, según afirmó Pepe Ochoa en LAM, es Juan Manuel “Cochito” López (45), piloto de automovilismo. En el mismo programa, Yanina Latorre contó que López estuvo en pareja durante un año con la también modelo Andrea Bursten. Al respecto, Ángel de Brito bromeó: “Si Chechu era intensa con el otro, con este va perdida”.

De todas formas, Chechu Bonelli reaccionó al chimento y desmintió categóricamente la información: “Esto es mentira. Basta de querer buscarme novios. Estoy muy bien sola”.

Acto seguido, la madre de Lupe, Carmela y Amelia –fruto de su matrimonio con el exfutbolista— volvió a bromear con las ganas que le tiene a Charles Leclerc, el piloto de Fórmula 1 de la escudería Ferrari, a pesar de que sabe que está en pareja: “¡Y esto me encantaría! Un poco de humor”.