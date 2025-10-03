Cultura y Espectáculos > Nostalgia
Vintage y nostalgia: la Feria Manija invita a recorrer el estilo retro
La Plaza Ejército Argentino, ubicada en Urquiza y Pedro Cortínez, será el escenario de la Feria Manija, un evento dedicado al estilo retro que se realizará el domingo 5 de octubre de 17 a 21 horas. La entrada es libre y gratuita.
La feria se caracteriza por ofrecer una propuesta temática centrada en objetos, diseños y tendencias de décadas pasadas. Los asistentes podrán encontrar una variedad de artículos que evocan distintas épocas, conformando un espacio de encuentro para coleccionistas y aficionados.
Para facilitar el acceso, la línea de colectivo 100 tiene su parada en la misma plaza, mientras que las líneas 122, 125, 126, 127, 142 y 405 dejan a una corta distancia.
