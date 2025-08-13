Viral: jugadores de los All Blacks sorprendieron con un acto de fuerza y solidaridad

En medio de su estadía en Argentina para disputar el Rugby Championship 2025, tres integrantes del poderoso seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, protagonizaron una escena tan inesperada como viral. El hecho ocurrió en una calle de Buenos Aires, donde los rugbiers pusieron en práctica su fuerza y espíritu de equipo, no para anotar un try, sino para ayudar en un incidente de tránsito.

La situación se dio cuando un automóvil quedó atascado con su paragolpes trasero enganchado a uno de los postes de protección que separan la vereda de una calle adoquinada. Al notar el problema, los jugadores no dudaron: se agruparon, se posicionaron como en un scrum y levantaron el auto con total naturalidad, liberándolo del obstáculo. La escena, presenciada por varios peatones, generó sorpresa y aplausos, y algunos no perdieron la oportunidad de grabarla con sus celulares.

El gesto de los All Blacks que se volvió viral en redes

Este curioso gesto se produjo pocos días después de que parte del plantel neozelandés asistiera al superclásico entre Boca Juniors y Racing en La Bombonera, en su tiempo libre. La presencia de los All Blacks en la ciudad ha despertado entusiasmo no solo entre los fanáticos del rugby, sino también entre quienes se cruzan con ellos fuera del ámbito deportivo.

Mientras tanto, el combinado oceánico continúa sus entrenamientos en Buenos Aires de cara a la doble jornada frente a Los Pumas. El primer enfrentamiento será el sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el segundo se jugará una semana después, el 23 de agosto, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield, en la Capital Federal.

Más allá de la expectativa deportiva por lo que será un nuevo cruce entre dos potencias del rugby, el paso de los All Blacks por la Argentina dejó también una postal diferente: la de un grupo de atletas que, más allá del físico privilegiado y la disciplina, demostraron que el trabajo en equipo también puede servir para resolver los imprevistos del día a día.