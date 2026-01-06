La diputada nacional Virginia Gallardo presentó oficialmente su primer proyecto de ley en el Congreso de la Nación, tras asumir su banca como representante de Corrientes por el bloque La Libertad Avanza. La iniciativa propone que el **Poder Ejecutivo Nacional declare el Estado de Emergencia Hídrica en las zonas de su provincia que fueron duramente afectadas por intensas lluvias e inundaciones registradas en las últimas semanas.

La propuesta legislativa, que lleva también la firma del diputado correntino Lisandro Almirón, busca que la declaración de emergencia permita agilizar mecanismos administrativos y presupuestarios, reforzar la asistencia a las poblaciones damnificadas y acompañar a las autoridades provinciales y municipales en las labores de contención, recuperación y reconstrucción tras el desastre climático.

Gallardo enfatizó que la medida es “necesaria y oportuna” para mitigar los efectos del colapso de sistemas de drenaje y el desborde de cursos de agua que generaron inundaciones generalizadas, provocando evacuaciones, daños en viviendas e interrupciones en la vida cotidiana de los residentes. Su proyecto destaca que estas herramientas excepcionales del Estado facilitan una respuesta coordinada y efectiva ante contingencias de gran magnitud.

La iniciativa fue ingresada al Congreso mientras el Parlamento se encuentra en receso de verano, por lo que su tratamiento formal dependerá de la reanudación de actividades legislativas, prevista para febrero. Gallardo buscará que el proyecto se incorpore a la agenda legislativa cuando se retomen las sesiones y así avanzar en la discusión sobre la asistencia federal a las zonas más afectadas del litoral argentino.

La presentación de este proyecto marca el inicio de la actividad parlamentaria de Gallardo en la Cámara baja, con una propuesta que pone foco en una problemática que impactó de lleno en su provincia natal y que ya había generado reclamos de vecinos y autoridades locales por la falta de respuestas rápidas ante las inundaciones.