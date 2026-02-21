Empleados de la planta de Dioxitek, la empresa estatal que produce el combustible nuclear para las centrales atómicas del país, bajo gestión política directa del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, denunciaron que estuvieron expuestos a material radiactivo en dos accidentes internos.

Los hechos fueron visibles en redes sociales y medios de prensa cordobeses, en los cuales, los trabajadores revelaron presuntas irregularidades y malos manejos de los materiales radiactivos (uranio y cobalto 60) y también, vulnerabilidades en las medidas de seguridad interna de la planta.

La denuncia surgió de un contacto de empleados de la planta de Alta Córdoba con periodistas de La Voz del Interior. Según el reporte del sitio cordobés, los descargos bajo reserva de identidad indicaron una serie de accidentes que darían cuenta de un presunto deterioro en la actividad de la empresa, clave para el circuito de la producción de energía nuclear en Argentina.

Los trabajadores decidieron avanzar con la denuncia pública a pesar de los contratos de confidencialidad que rigen en la empresa. El reclamo corrió por parte de la falta de reporte a las autoridades nucleares nacionales, como lo son la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

En ese sentido, los señalamientos dieron cuenta de al menos dos presuntos accidentes recientes que habrían involucrado la exposición de personal a material radiactivo. Uno de ellos implicó la rotura de una máquina “irrecuperable” y otro la fuga de uranio por una de las tuberías de las instalaciones.

La dirección de la empresa estatal rechazó las acusaciones ejecutadas en los artículos de La Voz y cuestionó a las fuentes periodísticas que dieron lugar a las mismas.

Sin embargo, la polémica avanzó con más detalles revelados por supuestos empleados. Además, se denunciaron prácticas irregulares en el manejo de los desechos nucleares, tales como el lavado de ropa de seguridad sin tratamiento del agua residual, el almacenamiento inapropiado de desechos potencialmente radioactivos y la falta de control médico sobre las dosis a las que se expone anualmente el personal.

Las denuncias en Córdoba llegaron justo después de que el Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Economía, aprobara el Presupuesto 2026 para Dioxitek S.A.

En el mismo se prevé un superávit de $775.000.000, tras ejecutar gastos operativos por $25.535.000.000. Ese equilibrio fue objeto de señalamiento en las denuncias volcadas a la prensa cordobesa, como parte de un cuestionamiento dirigido al empobrecimiento de la cultura de seguridad interna y en el manejo de materiales sensibles.

Dioxitek S.A., es la empresa estatal argentina encargada exclusivamente de producir el dióxido de uranio (UO2) de grado cerámico utilizado como combustible en las centrales nucleares de Embalse, Atucha I y II. En 2025, la compañía marcó un récord histórico al producir 190 toneladas de este material esencial para la soberanía energética del país.