El argentino Faustino Oro afrontará en Rusia el torneo que puede marcar un antes y un después en su carrera. Con apenas 12 años, el joven talento tendrá en Moscú su última gran oportunidad para convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.

El escenario será el Aeroflot Open, que se disputará entre el 28 de febrero y el 5 de marzo en la capital rusa. Se trata de uno de los abiertos más prestigiosos del circuito internacional, reconocido por su altísimo nivel competitivo y por reunir a figuras de elite.

Oro llega con dos normas de Gran Maestro ya obtenidas y con un rating superior a los 2500 puntos ELO exigidos por la FIDE. Sin embargo, el reglamento requiere completar una tercera norma en torneos de máxima exigencia para alcanzar oficialmente el título.

El récord vigente pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien logró el título con 12 años, 4 meses y 25 días. Nacido el 14 de octubre de 2013, el argentino compite contra el calendario además de enfrentarse a rivales de enorme experiencia, lo que lo obliga a firmar una actuación prácticamente perfecta en Moscú.

El Aeroflot Open ha contado en otras ediciones con la participación de figuras como Magnus Carlsen y recientemente tuvo entre sus protagonistas a Ian Nepomniachtchi, lo que dimensiona la jerarquía del certamen.

La elección del torneo no es casual. Llega tras su sólida actuación en el Tata Steel Chess, que reforzó la estrategia de su equipo de apostar por competencias de máxima categoría para buscar la norma definitiva.

Si consigue el objetivo, Oro no solo romperá un récord mundial, sino que consolidará su nombre como uno de los talentos más precoces en la historia del ajedrez y abrirá un nuevo capítulo para el deporte argentino a nivel internacional.