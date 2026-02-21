El empate 0-0 entre Boca Juniors y Racing Club en La Bombonera dejó un clima espeso en el mundo xeneize. Los silbidos al final del partido reflejaron el descontento de los hinchas ante un equipo que no logra ganar ni convertir, y que atraviesa una racha preocupante en el torneo. La falta de gol y la ausencia de funcionamiento colectivo alimentan las dudas sobre el rumbo futbolístico.

Tras el encuentro, el entrenador Claudio Úbeda enfrentó los micrófonos y reconoció el momento adverso. “Estamos en una etapa en la que necesitamos resultados, el Mundo Boca exige ganar, lo tenemos súper claro, y para volver a reconquistar al hincha hay que ganar”, sostuvo. Si bien destacó la actitud y el orden táctico, admitió que eso no alcanza si no se traduce en triunfos.

Publicidad

El DT también se mostró comprensivo con el malestar del público. “Entiendo el enojo del hincha porque Boca necesita ganar siempre. Sabemos de la exigencia y estamos detrás de mejorar eso”, afirmó. Sus palabras dejaron en claro que el margen se acorta y que la única manera de sostener el proyecto es con victorias.

En el análisis futbolístico, Úbeda hizo autocrítica. Señaló la falta de profundidad y de volumen de juego como los principales déficits. “Necesitamos más llegada, más vocación ofensiva. El empate no alcanza”, remarcó, al tiempo que reconoció que el equipo no supo capitalizar las pocas situaciones que generó ante un rival que planteó un partido físico y de mucha lucha.

Publicidad

El presente marca una racha sin triunfos y una prolongada sequía goleadora que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico. En un club donde los resultados mandan y la paciencia es escasa, el desafío inmediato será recuperar eficacia y reconectar con un hincha que exige respuestas urgentes dentro de la cancha.