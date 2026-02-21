Más de 20 perros fueron rescatados de un criadero clandestino en la localidad de San Carlos, La Plata, tras un operativo de allanamiento iniciado por una investigación por presunto maltrato animal. Los animales fueron hallados en situación de abandono total, sin higiene ni alimentación adecuada, en un entorno considerado infeccioso y sin habilitación.

El procedimiento se realizó en una casa de la calle 47 entre 140 y 141, donde los perros (entre ellos dos caniches toy) sobrevivían en un ambiente crítico y degradado, según indicaron las fuentes locales. El sitio funcionaba sin ningún tipo de permiso oficial ni control sanitario.

La investigación inicial surgió tras denuncias por maltrato y la intervención de la UFI N.° 17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, con la colaboración del rescatista Ezequiel Kelo, quien ahora está a cargo de la recuperación y posterior reubicación responsable de los animales.

Tras el operativo, los perros rescatados fueron retirados del lugar y trasladados para recibir atención veterinaria urgente y cuidados necesarios para su recuperación física. La causa quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades penales por maltrato y crueldad animal en el marco de esta investigación.

El hecho generó conmoción en la comunidad y entre grupos proteccionistas, quienes reclamaron mayor control sobre criaderos, especialmente aquellos que operan sin registros oficiales, con condiciones de salubridad desconocidas y riesgo para la vida y salud de los animales.