Una noticia puede ser buenísima y a la vez no tanto. La Argentina permanecía 54° del ranking mundial por contagios y hay quienes se animan a la hipótesis del no pico. El lado B de este alivio es que crecieron las quejas por el daño colateral de la cuarentena en vísperas de otro vencimiento, el del 10-M, en momentos en que los controles de las autoridades amenazan con desbordarse.

El consultor energético Daniel Gerold salió en su metier que suele volcar en rigurosos briefs para sus clientes y elaboró proyecciones y conjeturas acerca de la evolución del Covid-19, apelando a las estadísticas oficiales:

• La evolución de la epidemia en la Argentina no tiene ningún punto de comparación con la de países del hemisferio Norte.

• El avance se encuentra controlado y es muy inferior a cualquiera de las proyecciones elaboradas y presentadas el 19 de marzo por el Ministerio de Salud, en base a lo que ocurría en países afectados.

• La capacidad hospitalaria se encuentra sin ningún colapso y con amplios márgenes de capacidad remanente.

• El total de Casos al 30 de abril era de 4.428. Si supusiéramos que existen siete casos no detectados por cada uno verificado, tal vez habría 31.900 personas contagiadas.

• Si eso fuera así, la probabilidad de cada persona de los 45 millones de argentinos de encontrar a una persona contagiada, sería de sólo 0.07%.

• Pero esta ínfima probabilidad sería aún menor si consideramos que los casos están concentrados en focos definidos e identificables, como hospitales y geriátricos. Por eso, la probabilidad es menor aun para una persona cualquiera de la sociedad.

Con la foto que mostraba Gerold, hace un par de días, coinciden voces como la del médico sanjuanino Gustavo Alcalá, quien también es sinópticamente optimista, pero a la vez advierte sobre el peso del matiz cultural, la inminencia del invierno y su lastre gripal y el rezago de la Argentina, con respecto a la vecina Chile, sin ir más lejos, en cantidad de testeos, lo que permitiría dejar de "volar a ciegas".

Idem planeta, al Talón de Aquiles de los trabajadores de la salud y a la preocupación por el altísimo riesgo en el mundo de los geriátricos, que ya dijeron presente aquí, se sumó por estas horas la explosión de contagiados en las villas de la ciudad de Buenos Aires, un indicador que figuraba en los pronósticos y que puede trazar la frontera viral entre dos países. La Reina del Plata, como en la fiebre amarilla de 1879, en el peor de los escenarios podría quedar envuelta en una alta contagiosidad y férrea cuarentena mientras el país, con los debidos cortafuegos, podría conservar sus buenos ratios relativos, salvo Chaco, Tierra del Fuego y otras comarcas asoladas, se encaminan a un relax, siempre reversivle si los contagios rebrotan.



Cómo, cuándo y dónde



El check out de la pandemia es el quid de la cuestión. No habiendo muertos el mensaje sanitario se complica. Es la moraleja planetaria: recién cuando saltan las víctimas a las pantallas, la ciudadanía se disciplina. Sin ese terror pánico, no es posible entender a los argentinos sin sus tantos besos microbianos que espantaron a Madonna o sin sus ruedas de mates. A cincuenta días de la generalización de los aislamientos en el mundo, tras la explosión en el centro y sur de Europa, hay un mapa diverso de cómo pegó el virus, pero Estados Unidos, México y Brasil, son tres ejemplos voluminosos de como apostar al contagio de rebaño es una estrategia que en esta parte del mundo se cobra tantos pobres como viejos.

“Señor gobernador, le comunicamos que el 10 de mayo abriremos nuestras puertas…”palabras más menos el cut and paste que comenzó en el interior de Santa Fe y se extendió en la última semana por todo el país, en muchos casos por afuera de las estructuras de las cámaras empresarias o ejerciendo presión sobre ellas. Con ariete en el comercio minorista, quebrado o en vías de, por una caída promedio del 60% en las ventas quedó a las puertas de la ruina total a pesar del auxilio en salarios y en presión a los bancos por tasas más blandas.

Ya se sabe, el rigor fiscal y las metas del FMI han volado por los aires y la expansión monetaria es el antivirus que producirá otras ñañas que se adivinan y hoy están tapadas por la zozobra ciudadana y la pirotecnia de los políticos. La Ley de Morfi (para extranjeros: comida, en lunfardo) se está imponiendo sobre la de Murphy en el paisaje que venía ya recesivo. El único dinamizador de la economía hoy puede ser el Estado, por regulaciones o por obras capaces de dinamizar la inversión privada en tiempos de alarma empresaria por presión impositiva, señales del intraperonismo y defaults por entregas.

Alberto Fernández acaba de decir que el PBI caerá el 5 o 6% pero el análisis privado cifra esta desgracia en el doble. Como en la pandemia, es la película y no las fotos lo fundamental. En el auge del on line, los Estados nacionales y provinciales se lanzaron a una digitalización forzada al mismo tiempo que los contribuyentes quedaban en un limbo con respecto al pago de impuestos y otros vencimientos. Y los prestadores de servicios esenciales u opcionales han hecho del flex con los morosos su catecismo, por decisiones empresarias o por dictado de los entes, como en el caso de los servicios públicos. Se destruyó la cadena de pagos y el último mes según la Unión Industrial Argentina. más del 75% de las empresas muestra algún grado de cheques rechazados y el 17% tuvo hasta 80% de rechazados. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que apenas el 24% de los negocios pudo cubrir sus cheques y el 44% no pudo respaldar ningún cheque desde la cuarentena Este panorama dificultará el certificado de buena conducta de las pymes a futuro a menos que otro decreto gracioso disponga un wiever sobre el sistema Veraz. No es muy constitucional, pero una más qué importa reclaman las empresas.

Así las cosas, el rating televisivo del próximo domingo, a la hora del anuncio presidencial sobre la cuarentena que viene, promete volar por los aires. Ya trascendió que el gobierno aspira a desbloquear el trabajo en unas 1.000 empresas en rubros tan diversos como automóviles, textil y químicos, para llegar así a admitir el 70% del empleo registrado. Esta semana, en muchas plazas del Interior, si no fuera por los barbijos y la nueva distancia social, el ritmo urbano era casi el de un día normal. La Quinta de Olivos, que ayer rompió su rutina de video calls para reunir a las corporaciones de empresarios y sindicalistas en una foto de apoyo a Martín Guzmán dedicada con cariño a los acreedores externos, sigue también con prolija obsesión las encuestas sobre apoyos y rechazos al aislamiento forzoso y a las presiones sociales y sectoriales para relajarlo.

Fuente Synopsis: Escenario político y perspectivas 2020

The future



Fatalmente, elucubran algunos analistas, la flexibilidad cuarenténica vendrá con recetas antipáticas para la franja etaria más vulnerable. El primer ensayo, del "abuelo quedate en casa", no tuvo el consenso esperado. Distinto es el mundo del trabajo donde producciones y productividades están forzosamente relacionadas con la aglomeración de los recursos humanos. Y en todo el mundo, el transporte público es el vehículo de contagio que no se puede evitar. Pero hay faenas no urbanas que no la están bien por otras razones. Por ejemplo en petróleo y gas, industria en crisis por lo que pasa en los mercados mundiales y porque Vaca Muerta viene apagando luces en forma notable, lo que además del daño sectorial repercutirá en las cuentas nacionales. Fue el deficit energético del gobierno de Cristina 2011-2015 el que llevó al cepo cambiario, recuerdan los petroleros en vísperas de que retorno de los buques de GNL que habían sido abandonados a caballo del gas de la Cuenca Neuquina que además volvió a exportar a Chile por los ductos construidos en los 90.

Y en minería, que procura volver en low speed, después del abrupto plantón sanitario de finales de marzo. Operadores y contratistas se rompen la cabeza para seguir laborando, llevando y trayendo a su gente sin que las cuentas sean ruinosas por completo. Y por efecto de los rígidos protocolos ha quedado obligada al sólo empleo y compre local. Un ejemplo: "No podemos ariesgarnos" dice el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, una provincia cuña en el mapa entre Mendoza y La Rioja, donde el Covid-19 ha pegado, hasta hoy, más fuerte.

Son días intensos y agotadores, en los que la querida familia está en casa, sin clases ni esparcimiento. Jornadas en las que contadores y abogados asesoran como pueden, mientras van oteando nuevas regulaciones. Mucho menos placentero es para los trabajadores y sus sindicatos que han debido resignar salarios esperando el día después de la pandemia. La recaudación de IVA y Ganancias cayó el 30% y la rebelión fiscal es una decisión inevitable más que una adhesión política.

El mundo es un polvorín tras el virus que vino de China y sobre el cual el gigante se niega a rendir cuentas. Bild, el diario líder de Alemania, le puso cifras al mal humor editorial una factura de US$ 160.000 millones en daños a la economía germana: 29.300 millones en turismo, 7820 millones en cine, 54.200 millones en comercios pymes, etc. "Lo que China nos debe", dice el artículo: US$ 1.937 dólares por persona, mientras el PBI de la locomotora europea cae 4,2%. Beijing ha respondido, tal como lo hizo hace poco con Australia, con crudeza y amenazas comerciales, denunciando xenofobias y racismos. Lo que seguirá en tensiones geopolíticas, con Trump o sin él en la Casa Blanca, será terrible.

Como otra novela de Netflix, la historia va sumando capítulos auspiciados por los laboratorios que con antiparasitarios, antivirales o vacunas terminarán por forrarse. Pero en la Argentina, el guión tiene otros actores y escenas: cuando se vaya el pánico por enfermarse y morir, espera un duro camino, para unos más que para otros, y el debate acerca del formato político, social y económico que ya venía hot. Por ahora, como decían Les Luthiers, sonamos pese a todo.