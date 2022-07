Alexis Juárez, el bombero que terminó con un fuerte golpe en su cabeza mientras apagaba los incendios que tuvieron lugar en la provincia el pasado miércoles, volvió al lugar que lo hace feliz. El hombre de 46 años pasó por una operación y, tras algunos días de recuperación, regresó al cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito. DIARIO HUARPE estuvo con él y sus compañeros celebrando la vuelta.

El bombero voluntario de Pocito, Alexis Juárez, tuvo un accidente mientras apagaba los diferentes focos de incendios que se produjeron en el departamento el pasado miércoles. Iba en la caja de una de las camionetas que estaba en el operativo, cuando se cayó y se golpeó fuertemente. Según creen, la caída tuvo que ver con la falta de oxígeno y la escasez de tubos de oxígenos que tienen en el cuartel. Motivo de la caída, tuvieron que operarlo urgentemente.

No se sabe si sufrirá secuelas luego de su accidente. Foto: Mariano Martín // DIARIO HUARPE.

A casi una semana del hecho, tiene la mitad izquierda de su cuerpo paralizada y le duelen mucho las piernas, tanto que debe tenerlas sobre un balde para no sentir dolor. Tampoco se sabe aun si tendrá secuelas permanentes. Sin embargo, sueña con volver en un tiempo a la vocación que lo hace feliz, a ser bombero.

“Me dijeron que tengo un año para recuperarme. El problema es que con la pierna no puedo mantenerme en pie, me caí dos veces en el hospital. Tampoco puedo tomar los remedios que me dieron porque los devuelvo en un rato”, contó el bombero que continúa su recuperación.