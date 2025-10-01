Las redes sociales se convirtieron, una vez más, en escenario de desinformación de cara a un acto electoral clave. A pocos días de que gran parte del país, incluyendo a San Juan, enfrente la instancia de las elecciones legislativas donde se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un falso rumor encendió las alarmas de los votantes: el supuesto uso de lapiceras con tinta invisible que permitirían borrar la selección del sufragio.

Frente a esta ola de inquietud ciudadana, la Cámara Nacional Electoral (CNE) actuó rápidamente para desmentir el contenido y reforzar las garantías de seguridad del proceso.

A través de un video difundido en sus canales oficiales, el coordinador de procesos electorales de la CNE, Manuel Mogni, fue el encargado de llevar claridad a la situación. Mogni explicó de manera contundente que en todas las mesas de votación se entregarán bolígrafos con tinta indeleble. Esta medida, lejos de ser novedosa, es un estándar de seguridad habitual en cualquier proceso electoral y busca asegurar la integridad de cada voto emitido.

"Se entregarán bolígrafos indelebles en todas las mesas, los cuales llegarán en las mismas cajas que contienen las boletas", precisó Mogni, detallando la logística para eliminar cualquier duda sobre el origen y la calidad de los útiles de votación. La provisión de la lapicera oficial busca evitar que los electores utilicen sus propios elementos de escritura, que podrían ser intencionalmente borrables o generar manchas que invaliden la BUP.

La aclaración de la CNE surge como respuesta directa a un video que circuló intensamente en internet y que fue calificado como una advertencia falsa. En dicho material, sin ningún tipo de sustento ni fuente oficial, se aseguraba que las lapiceras distribuidas tendrían una tinta especial que permitiría anular la marcación realizada por el votante, sembrando dudas sobre la transparencia del sistema.

Desde la Cámara Electoral fueron enfáticos al remarcar que no existe ninguna posibilidad de manipulación del sufragio a través de la tinta. La tinta indeleble utilizada tiene características técnicas específicas que garantizan su permanencia en el papel, incluso ante intentos de borrado o alteración.

La medida de seguridad toma especial relevancia en el contexto de la Boleta Única de Papel, que exige al elector marcar una única opción dentro del casillero correspondiente. La solidez del bolígrafo es crucial para asegurar que la voluntad del ciudadano, plasmada en el papel, sea respetada y contada sin riesgos.

La transparencia y la seguridad del voto son pilares del sistema democrático. Con esta aclaración, la CNE busca no solo desarmar una fake news con potencial de generar desconfianza, sino también reafirmar el compromiso con un proceso electoral seguro y libre de fraude.