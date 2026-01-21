Wanda Nara reveló su verdadero lugar en el ranking en plataformas para adultos

Wanda Nara generó un fuerte impacto en las redes sociales tras responder a las dudas de sus seguidores sobre su presencia en una conocida plataforma de contenido para adultos. Ante la consulta directa de un usuario, “¿Es cierto que tenés Only y estás en el top 10?”, la mediática decidió contestar con ironía y una captura de pantalla que confirma su alcance global,.

Según los datos compartidos por la propia conductora, se posiciona dentro del top 0,18% de los perfiles más exitosos a nivel mundial. Nara acompañó la revelación de su lugar en el ranking con una frase irónica y una estética cuidada.

Paralelamente, se dieron a conocer detalles sobre su situación judicial vinculada a su relación con Mauro Icardi. El periodista Gustavo Méndez informó en eltrece que la abogada Elba Marcovecchio confirmó la existencia de deudas por multas millonarias. El cronista detalló: “Son por hablar en la televisión de la causa”.

Respecto a los montos, Méndez especificó que la cifra total asciende a 110 millones de pesos: “Son dos, una de 10 millones y otra de 100 millones, es decir 110 millones ya resuelto por cámara”. Ante esta situación, Moria Casán se pronunció con ironía sobre el patrimonio de la empresaria: “Pero como ella es millonaria, ¿qué le hace? Mega millonaria. Pagala amor mío así no estás más en boca de todos nosotros, es como una deudora, son multas de tránsito de rostro, de aparecer mucho en la tv".