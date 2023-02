You, Temporada 4: cuándo se estrena la segunda parte en Netflix

Una de las series más elegidas por los usuarios, You, ha regresado a Netflix recientemente, pero no del todo. El filme antes mencionado presenta su cuarta temporada divididas en dos partes, de las cuales la primera fue estrenada el pasado 9 de febrero. Sin embargo, la segunda ya cuenta con fecha para su lanzamiento, lo que genera alegría en los amantes del cine.

La parte dos de la cuarta temporada de You tendrá presencia en la plataforma de streaming el 9 de marzo, exactamente un mes después del estreno de la primera. Es necesario resaltar que aún no hay tráiler disponible. Sin embargo, se espera que este nuevo fragmento cuente con cinco episodios, al igual que el primero. A tan sólo un día del estreno, la serie de Netflix es furor en las pantallas.

La historia relata la vida de un gerente de librería llamado Joe Goldberg, en la cual su amor pasa a obsesión y eso lo lleva a cometer atrocidades. Luego de asesinar a su esposa y fingir su muerte y se traslada a Reino Unido, donde comienza a vivir de una forma muy distinta a la que tenía, como profesor universitario. La nueva temporada de You se basa en crímenes que afectan a su círculo más allegado, lo cual hace que sus instintos de psicópata vuelvan a salir.

Críticas de You, la serie de Netflix

Aunque en el sitio web estadounidense de reseñas Rotten Tomatoes aún no disponga de calificaciones, You se llevó un importante recibimiento. Juan Manuel Freire, de Diario El Periódico de España, aseguró: "La ingeniosa serie de Sera Gamble y Greg Berlanti no pierde mordacidad ni capacidad de choque en su traslado a la alta sociedad londinense". Por otro lado, Lacy Baugher, de Paste Magazine, aseveró: "Sigue siendo una experiencia entretenida, divertida y salvajemente energética en su cuarta temporada".

Asimismo, obtuvo otros comentarios positivos por distintas personas. Una de ellas fue Nacho Lorente, de El Confidencial, quien comentó: "El ritmo frenético, el tirón y buen hacer de sus protagonistas hace que sea una serie muy bien digerible, fácil de ver, y muy entretenida; a la vez que mantiene la tensión en todo momento". Además, Rae Torres, de Collider, también resaltó: "Toma riesgos al mover su probada fórmula en una nueva dirección, y realmente funciona".