El bolsillo de los sanjuaninos vuelve a sufrir un ajuste en los surtidores de las estaciones de servicios. Tras la actualización de precios de este viernes, la petrolera estatal YPF aplicó variaciones que promedian el 1,9%, aunque con marcadas diferencias según el tipo de combustible, reflejando valores de entre $20 y $60 luego de la segunda suba en la semana.

El Diesel 500 fue el producto que experimentó el mayor salto porcentual, encareciéndose casi un 3%, mientras que las naftas y el gasoil premium se mantuvieron por debajo del 1,5%.

Precios del 10 de marzo vs. precios del 13 de marzo de 2026 en YPF

Análisis del impacto

El incremento en la Nafta Súper ($24 de diferencia) y la Infinia ($22 de diferencia) se ubica en el rango esperado de ajuste técnico. Sin embargo, el Diesel 500 registró una suba de $57 por litro, lo que representa un golpe directo para el sector logístico y los servicios de transporte que utilizan este insumo como base de su estructura de costos.

Por su parte, el producto de mayor valor en el mercado, la Infinia Diesel, rompió la barrera de los $2.070, consolidándose como el combustible más costoso de la pizarra.

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El factor internacional detrás del aumento

En diálogo con HUARPE TV, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Miguel Caruso, analizó la situación y llevó claridad sobre por qué los precios siguen con tendencia al alza. Según el dirigente, el fenómeno responde principalmente a un contexto global sumamente inestable.

Caruso indicó que el valor del petróleo a nivel mundial está directamente condicionado por los conflictos en Medio Oriente y las tensiones geopolíticas que generan incertidumbre. “Se van sumando factores como el conflicto en Medio Oriente o el cierre de rutas estratégicas del petróleo. Eso empieza a subir la temperatura de los mercados y aumenta el precio”, explicó Caruso, haciendo referencia a la inestabilidad que afecta el paso de crudo por zonas críticas como el Estrecho de Ormuz.

Tabla Comparativa de Precios en San Juan