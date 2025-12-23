A 53 años del rescate en los Andes: la historia de los 16 sobrevivientes

Han pasado 53 años desde que el mundo conoció el rescate del Milagro de los Andes, tras el choque de un avión de la Fuerza Aérea uruguaya el 13 de octubre de 1972. El accidente causó 29 víctimas y dejó 16 sobrevivientes, quienes hoy, integrantes del equipo de rugby Old Christians, se reúnen mensualmente para compartir un asado y recordar la montaña que los transformó.

Roberto Canessa, convertido en cardiólogo pediátrico tras la experiencia, fue uno de los dos jóvenes que caminaron durante diez jornadas extremas para hallar auxilio.

La travesía hacia Chile comenzó luego de que los jóvenes escucharan por radio que las autoridades los habían dado por muertos. Lejos de rendirse, avanzaron por la cordillera hasta topar con el arriero Sergio Catalán, momento en que Carlos Páez Rodríguez evoca el esperanzador grito de “¡Mañana, mañana!”. El impacto inicial del Fairchild fue brutal, desmembrándose tras chocar varias veces y deslizándose el fuselaje unos 700 metros sobre un glaciar.

Ante la ausencia de comida y tras hallar solo suministros mínimos como chocolate y frutos secos —donde Nando Parrado llegó a consumir un solo maní durante tres días—, el grupo tomó la decisión extrema de recurrir a la carne de los fallecidos.

Esta determinación se sostuvo bajo un profundo debate moral y la fe, recibiendo incluso un telegrama del Papa Paulo VI que recordaba que el hombre está en la tierra para vivir. Páez Rodríguez suele citar a San Francisco para explicar cómo lo necesario se convirtió en posible y, finalmente, en lo imposible.

La vigencia de esta historia regresó al cine con "La sociedad de la nieve", dirigida por Juan Antonio Bayona y rodada en escenarios reales. Canessa elogió la obsesión por el detalle del director, mientras que Páez Rodríguez destaca que la preservación de la vida justificó cada acto, afirmando que nadie en su lugar hubiera actuado distinto. Hoy, la historia persiste como una lección de prioridades donde la antropofagia es solo una parte de un relato sobre la resistencia humana que seguirá siendo contado.