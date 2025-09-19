Abel Pintos y Mora Calabrese conmemoraron su cuarto aniversario de matrimonio con mensajes emotivos que reflejan la profundidad de su relación. Mora expresó con sencillez pero con mucha emoción: “Mi buena suerte. Feliz aniversario amor, te amo tanto”. En respuesta, Abel manifestó: “Hoy es día de aniversario de nuestra boda, y todos los días es el festejo. Te amo con locura”.

La publicación en redes sociales mostró la intimidad y cercanía de la pareja, acompañada de comentarios de seguidores que valoraron la solidez y el compromiso que los caracteriza, con mensajes como “Amamos a Abel, te amamos a vos” y “Bendiciones para ese amor”.

La imagen que compartieron es en blanco y negro y los muestra abrazados con los rostros apoyados, transmitiendo una conexión genuina y un momento privado de celebración. La sonrisa de Abel y el modo en que Mora lo envuelve refuerzan la unión y complicidad del matrimonio.

Recientemente, Abel compartió una frase que refleja su historia de amor con Mora, basada en la canción “A primera vista” de Chico César: “Cuando te encontré me perdí, en cuánto te vi me enamoré”. Esta frase simboliza el vínculo que comenzó hace doce años y que transformó su vida.

Las imágenes que acompañaron ese mensaje muestran a la pareja unida y cómplice, junto con la leyenda: “12 años de ese instante y para toda la vida. Te amo”.

Los seguidores celebraron la relación con mensajes como: “Imaginate que Abel Pintos te dedique la canción más linda del mundo cantada por Abel Pintos” y “Qué maravilloso se siente cuando sabes que con esa persona querés compartir cada uno de tus días y que la vida cobra sentido por ella. Muchas felicidades. Bendecidos ambos”.

El inicio de esta historia de amor tuvo lugar en Resistencia, Chaco, cuando Abel, con 28 años, llegó a la ciudad para un show. Mora, de 25 años, empresaria textil y joyera, estaba allí junto a su hija Guillermina. Según testimonios, fue un flechazo inmediato entre ambos.

Sin embargo, lo que comenzó como un romance rápido se convirtió en una relación compleja, marcada por la distancia y las responsabilidades. Abel, nacido en Bahía Blanca en mayo de 1984, atravesaba uno de los momentos más intensos de su carrera musical, mientras Mora seguía con sus proyectos empresariales en el norte argentino.

El cantante optó por mantener su vida privada alejada del foco público. Durante años evitó hablar de su relación con una sonrisa escueta y la frase: “No hablo de esas cosas”.

A pesar de las dificultades y las idas y vueltas, el amor persistió. Mora, reservada y alejada del ámbito artístico, fue paciente y supo esperar. Finalmente, Abel regresó y ambos retomaron su vínculo, hasta consolidarlo definitivamente.