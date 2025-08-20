Un accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Alem y Juan Jufré este miércoles 20 de agosto de 2025. El hecho involucró a un vehículo utilitario y a un Peugeot 301. Según informaron testigos, el utilitario frenó de manera repentina en plena circulación y fue colisionado por detrás por el automóvil.

El impacto provocó daños materiales en ambos rodados, aunque no se reportaron personas lesionadas. La situación generó demoras momentáneas en el tránsito de la zona, ya que los vehículos quedaron detenidos en la calzada hasta que se realizaron las pericias correspondientes.

Publicidad

El accidente en Alem y Juan Jufré pone en evidencia la importancia de mantener la distancia adecuada entre vehículos para prevenir este tipo de colisiones. Tanto el utilitario como el Peugeot 301 fueron retirados posteriormente del lugar, restableciéndose la normalidad en la circulación vial.

Accidente grave

Un violento siniestro vial se registró en las primeras horas de la mañana de este miércoles 20 de agosto, en la intersección de las avenidas 9 de Julio y General Acha. El siniestro, ocurrido minutos antes de las 7, tuvo como consecuencia daños materiales de consideración y la asistencia médica de al menos uno de los conductores involucrados.

Publicidad

Según las fuentes policiales preliminares, el origen del impacto se habría producido cuando el conductor de uno de los vehículos, que se intenta establecer, avanzó con luz roja en el semáforo que regula el cruce. La violencia del choque proyectó a una camioneta Chevrolet S10 contra la vereda de la estación de servicio YPF ubicada en la esquina, la cual quedó con importantes deformaciones en su estructura. El otro vehículo implicado, un Peugeot 307, resultó con daños de tal magnitud que terminó casi destruido.