El precio internacional del petróleo volvió a registrar una fuerte suba y superó los 85 dólares por barril, impulsado por la creciente tensión militar en Medio Oriente y el temor a una interrupción del suministro energético mundial.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán elevó la incertidumbre en los mercados financieros y llevó a los inversores a reaccionar ante el riesgo de que el enfrentamiento afecte el comercio global de energía. Como consecuencia, el crudo Brent subió alrededor de un 4% y alcanzó su valor más alto desde julio de 2024.

Publicidad

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula una gran parte del petróleo que se transporta en el mundo. Cualquier interrupción en esa vía marítima podría afectar el abastecimiento global y provocar nuevas subas en el precio del crudo.

El aumento del petróleo ya genera volatilidad en los mercados internacionales y reaviva los temores a una aceleración de la inflación en varios países. Analistas advierten que, si el conflicto se prolonga o se intensifica, el precio del barril podría seguir subiendo e incluso superar los 100 dólares.

Publicidad

En el caso de la Argentina, el encarecimiento del crudo es seguido de cerca por el Gobierno y las empresas energéticas, ya que podría impactar en el precio de los combustibles. Al mismo tiempo, un valor internacional más alto también podría mejorar el ingreso de divisas por exportaciones del sector energético.

El comportamiento del petróleo en los próximos días dependerá de cómo evolucione la situación en Medio Oriente y de si se registran nuevas tensiones que afecten el transporte y la producción de energía a nivel global.