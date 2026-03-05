La justicia federal investigará a la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich por el operativo policial realizado durante una marcha de jubilados frente al Congreso. La decisión fue tomada por la Corte Suprema de Justicia, que resolvió que la causa quede en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en los tribunales de Comodoro Py.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado Horacio Pietragalla, quien acusó a Bullrich de haber ordenado el operativo de la Policía Federal durante la protesta realizada el 4 de septiembre de 2024. La manifestación se realizó contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y terminó con incidentes y varios heridos.

Según la denuncia, la actuación de las fuerzas de seguridad habría derivado en delitos de apremios ilegales y abuso de autoridad. Durante esa jornada se registraron alrededor de 30 personas heridas, entre ellas al menos ocho periodistas, en medio de un fuerte despliegue policial para dispersar la protesta.

La causa generó inicialmente un conflicto de competencia entre juzgados. El juez federal Martínez De Giorgi había declinado intervenir al considerar que el caso estaba vinculado con la validez del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, que ya había sido discutido en otro expediente judicial.

Sin embargo, el juzgado nacional al que se derivó el expediente rechazó recibirlo y sostuvo que una denuncia penal contra una funcionaria por hechos ocurridos durante el ejercicio de su cargo corresponde a la justicia federal. Ante esa disputa, la Corte Suprema intervino y resolvió que el caso sea investigado en Comodoro Py por el magistrado federal.