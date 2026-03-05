Después de convertir dos goles en la victoria de Boca por 3 a 0 ante Lanús, se conoció que el delantero uruguayo Miguel Merentiel realizó un pedido a la dirigencia del club para mejorar su situación contractual. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el presidente Juan Román Riquelme, según reveló su representante en las últimas horas.

El agente del futbolista, Marcelo Tejera, explicó que le solicitó al presidente de Boca una actualización del salario del delantero para que esté acorde al rendimiento que viene mostrando en el equipo. No obstante, señaló que hasta el momento no obtuvieron una respuesta positiva a esa propuesta.

Merentiel atraviesa un gran momento futbolístico. En el último partido del Torneo Apertura, Boca goleó a Lanús como visitante y el atacante fue la figura del encuentro al marcar dos de los tres goles del equipo. El otro tanto fue convertido por Santiago Ascacibar.

El representante del delantero también aseguró que el futbolista tiene un fuerte vínculo con el club y que incluso sueña con retirarse con la camiseta azul y oro. Sin embargo, remarcó que considera necesario revisar su contrato para reflejar el rol que hoy tiene dentro del plantel.

Por ahora, la situación no generó conflicto interno en el club, aunque dejó en evidencia una negociación pendiente entre el jugador y la dirigencia. Mientras tanto, Merentiel continúa siendo una de las principales piezas ofensivas del equipo y uno de los goleadores del plantel.