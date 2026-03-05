La UEFA se pronunció por primera vez sobre la Finalissima entre la Selección argentina y España luego de que circularan versiones sobre un posible cambio de sede. El organismo europeo aseguró que, por el momento, no se está considerando trasladar el partido de Qatar, aunque el contexto internacional mantiene en suspenso la organización del evento.

El encuentro, que enfrenta al campeón de América con el campeón de Europa, está programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Qatar. Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente generó preocupación y abrió interrogantes sobre la viabilidad de disputar el partido en ese país.

Desde la UEFA indicaron que están al tanto de las especulaciones sobre el cambio de sede, pero aclararon que no hay planes concretos para trasladar el evento. También señalaron que mantienen contacto permanente con los organizadores qataríes para garantizar que el encuentro pueda realizarse con normalidad.

El panorama se complicó en los últimos días después de que Qatar suspendiera distintas actividades deportivas debido al contexto regional. Esta decisión encendió las alarmas entre las autoridades del fútbol internacional, ya que faltan pocas semanas para el partido y aún no hay una resolución definitiva.

Mientras tanto, otras sedes comenzaron a mencionarse como posibles alternativas en caso de que el partido no pueda disputarse en Doha. De todos modos, por ahora la organización insiste en mantener el plan original y espera definir la situación en los próximos días.