En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos comenzó a utilizar drones kamikaze para atacar objetivos vinculados a Irán. Se trata de vehículos aéreos no tripulados diseñados para impactar directamente contra su blanco y detonar la carga explosiva que transportan.

Uno de los modelos utilizados es el LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), un dron de ataque de bajo costo desarrollado para operaciones militares. Estos dispositivos pueden despegar desde plataformas terrestres o vehículos y volar de manera autónoma hasta el área del objetivo. Una vez identificado el blanco, se lanzan contra él y explotan al momento del impacto.

El sistema fue desarrollado por la empresa estadounidense SpektreWorks y está pensado para ser producido en serie a bajo costo. El aparato mide cerca de tres metros de largo, tiene una envergadura de unos 2,4 metros y puede transportar una carga explosiva cercana a los 18 kilos.

Estos drones también pueden permanecer en vuelo durante un tiempo mientras los operadores analizan la situación, lo que permite confirmar el objetivo antes de ejecutar el ataque. Por ese motivo se los conoce como “municiones merodeadoras”, ya que combinan características de un dron de reconocimiento con las de un misil.

El uso de estas armas refleja un cambio en las estrategias militares modernas. A diferencia de los misiles tradicionales, que pueden costar millones de dólares, los drones kamikaze son mucho más baratos y pueden lanzarse en grandes cantidades para saturar las defensas del enemigo.

Este tipo de tecnología ya se volvió común en conflictos recientes y representa una nueva forma de combate: ataques masivos con dispositivos relativamente simples, capaces de superar sistemas defensivos más sofisticados gracias a su número y bajo costo.