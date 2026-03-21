El periodismo deportivo argentino y la dirigencia del fútbol nacional atraviesan una jornada de profundo luto. Tras conocerse el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo, histórico comunicador y ex director de Medios y Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad madre emitió un sentido comunicado para despedir a una de sus figuras más influyentes.

Un mensaje de la "Casa del Fútbol"

A través de sus canales oficiales, la AFA publicó un mensaje de condolencias firmado por su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y todo el Comité Ejecutivo. En el posteo, destacaron la trayectoria del cronista y su paso fundamental por la institución de calle Viamonte.

"#ProfundoDolor La @afa, su Presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, le envían sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Ernesto Cherquis Bialo, eximio periodista que supo desempeñarse como Director de Medios y Comunicación de esta Casa", rezaba el comunicado que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del deporte.

Una carrera ligada a la historia grande

Cherquis Bialo fue, durante décadas, una de las voces más autorizadas y reconocidas del periodismo gráfico, radial y televisivo en Argentina. Su pluma y sus análisis marcaron una época dorada de la profesión. Sin embargo, su vínculo con la AFA fue más allá de la cobertura externa: durante la gestión de Julio Grondona, ocupó un rol clave en la estrategia de prensa y comunicación de la entidad, siendo el rostro de la institución en momentos trascendentales.

Repercusión nacional

El mensaje de la AFA se suma a una catarata de expresiones de dolor por parte de colegas, dirigentes de diversos clubes y personalidades de la cultura. Con su partida, el periodismo deportivo nacional pierde a un maestro de la narrativa y a un hombre que conoció, como pocos, los pasillos más profundos del fútbol argentino.