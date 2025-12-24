El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió levantar la suspensión que pesaba sobre Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, tras los incidentes ocurridos en un partido de Copa Argentina frente a Boca Juniors en septiembre de 2024.

La sanción original, que consistía en 24 meses de suspensión, fue impuesta a Fassi por su enfrentamiento con el árbitro Andrés Merlos y por intentar detener una asamblea de la AFA mediante una denuncia ante la Inspección General de Justicia, sin acudir antes a los organismos deportivos correspondientes, un hecho considerado una violación a los estatutos de la entidad.

Publicidad

En su fallo, el Tribunal destacó que el levantamiento de la sanción se basa en diversos factores: el tiempo transcurrido desde el episodio, que supera un año; el pedido público de disculpas realizado por el dirigente en septiembre de 2024; y los principios de razonabilidad y proporcionalidad contemplados en el Código Disciplinario.

Durante una conferencia de prensa, Fassi reconoció su error, calificando aquel momento como uno de los más difíciles de su carrera en el fútbol, y ofreció disculpas tanto al árbitro como al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. También enfatizó que "las instituciones deben estar por encima de las personas".

Publicidad

Tras este gesto, Tapia aceptó una invitación para visitar el predio de Talleres, donde recorrió las instalaciones y valoró especialmente el trabajo en las divisiones inferiores del club.

El levantamiento de la suspensión no solo cierra formalmente el castigo, sino que también marca el fin de un conflicto que había escalado a nivel institucional dentro del fútbol argentino.

Publicidad

Previamente, la relación entre Fassi y la conducción de la AFA ya mostraba tensiones debido a posturas encontradas. Fassi se había manifestado a favor de la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y en contra de la eliminación de los descensos en el fútbol nacional.

Además, emprendió una acción legal ante la IGJ para cuestionar la Asamblea de octubre donde Tapia fue reelecto presidente de la AFA, y recibió respaldo político tras reunirse con el presidente Javier Milei, quien apoyó el modelo de SAD.