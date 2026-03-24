La abogada Agostina Páez, acusada en Brasil por injuria racial, no irá a prisión y podrá regresar a la Argentina en los próximos días, tras la audiencia realizada este martes en Río de Janeiro. La decisión fue confirmada por su defensora, Carla Junqueira, quien explicó que la Fiscalía y la querella no se opusieron a su retorno al país.

El juez deberá definir la caución pecuniaria (fianza), así como el monto de la reparación económica a las víctimas. Además, Páez deberá cumplir con servicios comunitarios en Argentina como parte de la resolución del caso. Según la defensa, el regreso podría concretarse en un plazo de tres días, dependiendo de la resolución judicial.

Durante la audiencia, la acusación fue reducida. Inicialmente enfrentaba tres denuncias por discriminación, con una pena máxima de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, la Fiscalía unificó los hechos en un delito continuado, con una pena mínima de dos años, que será reemplazada por medidas alternativas.

El caso se originó el 14 de enero en el barrio de Ipanema, cuando Páez fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar. El video se viralizó y derivó en una investigación judicial, que incluyó medidas como el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.

Tras la audiencia, Páez declaró que pidió disculpas a las víctimas y expresó que espera regresar pronto al país. También señaló que continuará cumpliendo con las condiciones impuestas mientras aguarda la resolución final del juez.

Desde el punto de vista legal, el caso se encuentra bajo jurisdicción de la justicia brasileña, ya que los hechos ocurrieron en ese país. Por este motivo, el gobierno argentino no puede intervenir en la causa, aunque sí brindó asistencia consular durante el proceso, garantizando el acceso a defensa legal y el respeto de sus derechos.