Agustina Cherri reveló el comportamiento más extraño de Gastón Pauls

Agustina Cherri, con 35 años de trayectoria profesional que comenzó siendo una niña, se encuentra actualmente incursionando en una flamante faceta de empresaria, lanzando su propia línea de cosmética natural. Este distanciamiento parcial del ambiente artístico está fuertemente vinculado a su rol de madre full time de cuatro hijos.

En una entrevista, Cherri reconoció que manejar a su numerosa familia es un desafío debido a las distintas edades de los chicos. “Es un despelote tener cuatro hijos, es complicado sobre todo porque tengo de diferentes edades”, manifestó. La actriz detalló la compleja agenda familiar: “Está Muna, que va a cumplir 17 años con su carrera y sus actividades. Nilo, que tiene 13, 14, que empieza con las salidas. Alba, que tiene seis y va a gimnasia artística y tengo un nene que tiene dos años, que todavía es mi bebote. A veces el día no me va a alcanzar. Es un quilombo, pero es un lindo quilombo”.

Fue en este contexto que Agustina Cherri reveló un detalle sorprendente sobre la colaboración de su exmarido, Gastón Pauls. El lema de la expareja es "Los tuyo, los míos, los nuestros". La actriz explicó que Pauls colabora y los ayuda no solo con los hijos que tienen en común (Muna y Nilo) sino también con los dos que nacieron fruto de su relación con Tomás, su actual pareja (Alba y Bono).

Cherri subrayó que la base de esta convivencia es un vínculo inquebrantable de compañerismo y hermandad que se sembró desde el inicio: “La semilla que se plantó de compañerismo y de hermandad que yo tengo con Gasti hasta el día de hoy, también hizo que formáramos esta gran familia que formamos”. Además, destacó la apertura de su actual pareja, Tomás, ante esta situación familiar ya instalada: “Cuando Tomás llega a mi vida, esto estaba instalado. Tomás sabía que estaba Agustina con Muna, con Nilo y Gastón. Y que Gastón es una persona importante para mí y que hay un vínculo familiar que no voy a romper nunca. Tomás por la personalidad que tiene abrazó esa situación y somos una gran familia. Porque Alba y Bono, los hijos que tuve con Tomás, aman a Gasti y mis hijos aman a Tomás”.

La revelación más inesperada llegó cuando la actriz contó el rol que cumple Pauls para ayudarla a conciliar su vida personal: “Así que si yo me voy de viaje con Tomás, el que cuida a mis hijos más chicos es Gastón. Se los dejo. Gastón es mi niñero. Sí, muchas veces se quedan los cuatro con Gastón, sí”. El vínculo es tan cercano que incluye a todos los niños: “El de dos también, muere. Todas las mañanas, cuando Gastón viene a buscar a los chicos, el más chiquito sale corriendo a abrazarlo”.

Cherri cerró destacando que Pauls disfruta su rol y que la organización familiar es un esfuerzo conjunto que se ha afianzado a lo largo de los 11 años que lleva con Tomás. “Se re entiende con los chicos y le encanta jugar. Es hermosa la relación. A veces yo llego y llamo a Tomás, ´¿dónde estás?´ En lo de Gasti, yendo a buscar los chicos. Quiere salir y no tenemos quien cuide de los chicos y le escribe a Gasti, hablan entre ellos. Hace 11 años que estoy con Tomás, hubo tiempo para que esto se asentara. Es un trabajo en equipo”, concluyó.