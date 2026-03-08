Inter Miami logró una importante victoria al derrotar 2 a 1 a DC United por la tercera fecha de la Major League Soccer (MLS) 2026, en un partido que tuvo como protagonistas a los argentinos Rodrigo De Paul y Lionel Messi, autores de los goles del equipo dirigido por Javier Mascherano.

El conjunto de Miami abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo con un potente remate de De Paul dentro del área, tras una recuperación ofensiva que sorprendió a la defensa rival. Más tarde, Messi amplió la ventaja con una definición precisa luego de quedar mano a mano tras un pase filtrado, lo que puso el 2-0 parcial antes del descanso.

El gol del capitán argentino tuvo además un valor especial: fue el tanto número 899 de su carrera profesional, por lo que quedó a solo uno de alcanzar la histórica marca de 900 goles oficiales.

En el segundo tiempo, DC United reaccionó y logró descontar a través de Tai Baribo, que aprovechó un rebote dentro del área para marcar el 2-1 y darle suspenso al cierre del partido. A pesar de la presión final del conjunto local, Inter Miami logró sostener la ventaja y quedarse con los tres puntos.

El encuentro se disputó en el M&T Bank Stadium de Baltimore, donde más de 70 mil espectadores presenciaron el triunfo del equipo de Florida, que sumó así su segundo triunfo en el inicio de la temporada y continúa consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.