El diputado nacional por San Juan Cristian Andino presentará el próximo lunes en la Cámara de Diputados de la Nación un pedido de informes al Gobierno nacional para que brinde explicaciones sobre la asignación de capacidad de transporte eléctrico vinculada al proyecto minero Distrito Vicuña.

La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo Nacional detalle los fundamentos técnicos, económicos y regulatorios que motivaron la decisión de asignar energía a ese emprendimiento, particularmente en relación con la línea de 500 kV Nueva San Juan – Rodeo, una infraestructura clave para el sistema eléctrico provincial.

El proyecto solicita que la información sea proporcionada a través del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Entre otros puntos, se pide conocer si existieron instancias de consulta con el Gobierno de San Juan y con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, además de los estudios técnicos realizados sobre la capacidad disponible del sistema.

También se plantea saber si el Ejecutivo prevé convocar a una audiencia pública para analizar el impacto que podría tener esta asignación en el sistema eléctrico y en el desarrollo productivo de la provincia.

Además, el proyecto contempla la citación del ministro de Economía, Luis Caputo, para que brinde explicaciones ante la Cámara de Diputados sobre los criterios utilizados para otorgar capacidad de transporte eléctrico a proyectos privados de gran escala.

La iniciativa contará con el acompañamiento de legisladores del bloque Unión por la Patria, quienes sostienen la necesidad de contar con información clara sobre el uso de infraestructura energética estratégica.

“La energía es un recurso estratégico para el desarrollo de San Juan. Por eso creemos fundamental que exista transparencia en las decisiones vinculadas al uso de infraestructura eléctrica clave para la provincia”, expresó Andino al fundamentar el pedido.

El legislador también remarcó que el objetivo es garantizar reglas claras para el crecimiento productivo provincial y conocer de qué manera se planifica el uso de recursos energéticos vinculados a proyectos de gran escala.