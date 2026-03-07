La provincia de Neuquén se encuentra movilizada por la búsqueda de dos jóvenes de 17 y 18 años que fueron reportadas como desaparecidas en los últimos días. Se trata de Morena Haydeé Jazmín Brezina, de 18 años, y Maia Jazmín Medina, de 17, cuyos familiares solicitaron colaboración de la comunidad para poder localizarlas.

Tras las denuncias realizadas por sus familias, la Policía provincial activó la “Alerta Nati”, un protocolo que se implementa cuando desaparecen menores de edad o adolescentes. El Departamento Centro de Operaciones Policiales inició tareas de rastrillaje y difundió el pedido de paradero para intensificar la búsqueda.

Brezina, de 18 años, fue vista por última vez el martes 3 de marzo en la ciudad de Neuquén capital. Según la descripción difundida por las autoridades, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello corto color rojo y ojos marrones claros. Al momento de desaparecer llevaba un pulóver azul, remera blanca, pantalón corto de jean gris y zapatillas negras.

Por su parte, Medina, de 17 años, reside en San Patricio del Chañar. Es de contextura robusta, mide cerca de 1,70 metros, tiene tez blanca, cabello oscuro con flequillo y ojos oscuros. La última vez que la vieron vestía un jean claro tipo Oxford, un top a rayas blancas y negras y zapatillas blancas.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier dato que pueda aportar a la investigación, se comuniquen con las dependencias policiales o con la Unidad Fiscal de Homicidios. También se habilitaron teléfonos para recibir información: la Comisaría 13° (299-485-5236) y la Comisaría 18° (299-446-0891).

Mientras continúa el operativo, las familias de ambas jóvenes piden la colaboración de la comunidad para difundir la búsqueda y ayudar a encontrarlas lo antes posible.