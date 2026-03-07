El calendario de feriados de 2026 ya confirmó las fechas de Semana Santa, que este año traerá un fin de semana largo de cuatro días consecutivos en la Argentina. La particularidad es que el Jueves Santo coincidirá con el feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que extenderá el descanso en gran parte del país.

De acuerdo con el cronograma oficial, los días principales de Semana Santa serán el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril, que funcionan como feriados nacionales. Esto genera un período de descanso que se extenderá desde el jueves hasta el domingo 5 de abril.

Publicidad

El calendario completo de la celebración religiosa queda organizado de la siguiente manera:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril (feriado nacional por Malvinas)

Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional)

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Pascua: 5 de abril.

La coincidencia entre el 2 de abril y el inicio del tramo central de la Semana Santa permitirá que muchos trabajadores tengan cuatro días seguidos sin actividad laboral, algo que suele aprovecharse para viajes turísticos o actividades familiares.

Además, el calendario nacional de 2026 incluye otros feriados importantes a lo largo del año, como el 1° de mayo (Día del Trabajador), el 9 de julio (Día de la Independencia) y el 25 de diciembre (Navidad), además de varios días no laborables con fines turísticos para fomentar la actividad económica.