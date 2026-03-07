La actuación de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 fue analizada por la prensa británica, que destacó su desempeño pese a las dificultades técnicas que enfrentó durante la sesión. El piloto argentino terminó 16° en la grilla tras avanzar a la segunda fase de la qualy en el circuito de Melbourne.

El medio inglés remarcó que el argentino “evitó la vergüenza” al conseguir meterse en la Q2 en medio de un fin de semana complicado para su equipo. La escudería Alpine mostró problemas de rendimiento desde los entrenamientos y eso condicionó el trabajo de ambos pilotos durante la clasificación.

Durante la primera etapa de la qualy, Colapinto logró superar el corte por muy poco margen, lo que le permitió avanzar a la siguiente instancia. Sin embargo, en la Q2 no pudo mejorar su tiempo y terminó quedando relegado en los últimos lugares de esa tanda, lo que definió su posición final en la parrilla para la carrera.

El análisis también señaló que el argentino debió lidiar con inconvenientes en el monoplaza, lo que limitó su potencial en pista. A pesar de esas dificultades, el hecho de superar la primera ronda fue considerado un resultado aceptable dentro del contexto del rendimiento del equipo.

De esta manera, Colapinto largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de Australia, en una carrera que marcará el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y en la que el argentino buscará avanzar posiciones para sumar experiencia en su primera campaña completa como piloto titular en la categoría.