Universitario consiguió una importante victoria al derrotar por 27 a 20 a Huazihul, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby (USR). El equipo dirigido por Fernando Torcivia logró resolver un partido exigente y continúa con paso firme en el certamen.

El triunfo le permite al conjunto sanjuanino encaminar su clasificación al Top Oro del Regional Cuyano 2026, uno de los principales objetivos de la temporada para el club.

El partido fue parejo durante gran parte del desarrollo. En la primera mitad, Huazihul planteó un juego intenso y de igual a igual, complicando al local con una estructura defensiva sólida y presión en cada sector del campo.

Sin embargo, Universitario supo aprovechar sus momentos favorables, capitalizó sus oportunidades ofensivas y logró tomar una ventaja en el marcador que resultó clave para afrontar con mayor tranquilidad el tramo final del encuentro.

En los últimos minutos, Los Caciques reaccionaron y buscaron achicar la diferencia, pero el esfuerzo no alcanzó para revertir el resultado y la victoria quedó en manos del conjunto de la “U”.

Los tries de Universitario fueron apoyados por Juan Ignacio Magariños, Vito Sambrizzi y Gerónimo Arabel, quien además tuvo una destacada actuación con el pie al aportar tres conversiones y dos penales.

Por el lado de Huazihul, los tries fueron marcados por Lorenzo Díaz e Ian Maldonado, mientras que Facundo Pérez sumó dos conversiones y dos penales para completar el marcador.