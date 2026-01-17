Una pistola de aire comprimido, municiones y vainas servidas fueron algunos de los elementos que la Policía secuestró durante el allanamiento a la vivienda de Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz Romina Gaetani, denunciado por violencia de género. El procedimiento se realizó este jueves en una casa ubicada en el Tortugas Country Club, en el partido bonaerense de Pilar.

El operativo fue ordenado por el juez de Garantías N°7 de San Isidro, Walter Saettone, en el marco de la causa iniciada tras la denuncia presentada por la actriz a fines de 2025. Entre las diligencias solicitadas, el magistrado pidió especialmente la búsqueda de una pistola calibre 9 milímetros que el imputado tiene declarada.

Romina Gaetani y su expareja, Luis Cavanagh, acusado de violencia de género.

Si bien el arma no fue encontrada, los efectivos hallaron un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola 9 mm con 14 municiones intactas, una caja con ocho balas del mismo calibre, 23 vainas servidas y una pistola de aire comprimido calibre 4.5. Todo el material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo de la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar. En ese contexto, un informe elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal determinó que Gaetani se encontraba en una situación de “alto riesgo”, tras ser evaluada por profesionales.

Según ese relevamiento, el imputado presentaba conductas de control y celos excesivos sobre la víctima, incluso vinculadas a su actividad laboral. A pesar de esa evaluación, la actriz decidió no solicitar medidas restrictivas contra su ex pareja al momento de declarar ante la fiscalía.

La causa se inició la noche del 28 de diciembre, cuando personal policial recibió un llamado al sistema de emergencias 911 por un conflicto familiar en el barrio privado. Al arribar al lugar, los agentes fueron informados de que Gaetani se encontraba en la guardia del country tras una discusión con su pareja.

De acuerdo con el expediente, la actriz manifestó que el empresario le había revisado el teléfono celular, lo que derivó en una discusión. Presentaba un cuadro de ansiedad y dolores físicos, por lo que fue trasladada a un sanatorio de Pilar, donde los médicos constataron golpes visibles en brazos y cadera y activaron el protocolo correspondiente.

En paralelo, Cavanagh fue trasladado a la Comisaría 4ª de Manuel Alberti por orden judicial, imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de un hecho de violencia de género. La causa continúa en investigación.