Allanaron al hermano de Manu Ginóbili por estar involucrado en la muerte de 13 personas

Durante la mañana del martes 23 de diciembre, se efectuó un procedimiento judicial en el domicilio de Leandro Ginóbili, hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili. La medida, solicitada por el fiscal Cristian Aguilar, concluyó con el secuestro de su teléfono celular para peritar los mensajes enviados en las horas posteriores al derrumbe en el club Bahiense del Norte

Aunque su abogado, Sebastián Cuevas, describió la acción específicamente como un "secuestro de dispositivo" y no como un allanamiento, la diligencia busca recolectar pruebas sobre el hecho de diciembre de 2023, donde murieron 13 personas.

Leandro Ginóbili está imputado por presunta negligencia, ya que ejercía la presidencia del club durante el temporal que azotó la ciudad. La Justicia investiga si el directivo ignoró las alertas meteorológicas y se negó a suspender las actividades programadas a pesar de los avisos. Por su parte, el acusado declaró en su defensa no haber estado al tanto de dichas advertencias climáticas antes de la tragedia.

Asimismo, Ginóbili admitió en su declaración que conocía la falta de habilitación municipal de la entidad, aunque remarcó que nunca recibió intimaciones oficiales al respecto por parte de la Municipalidad.

El análisis del contenido del dispositivo móvil incautado será fundamental para determinar las responsabilidades vinculadas al fatal suceso ocurrido hace dos años.