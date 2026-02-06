El municipio de Jáchal profundiza su esquema de operativos integrales en distintos barrios del departamento, sumando nuevas acciones vinculadas a la prevención del dengue, el ordenamiento ambiental y la promoción de la clasificación de residuos domiciliarios.

El objetivo central es fortalecer el cuidado del entorno urbano, la salud comunitaria y la conciencia ambiental mediante un trabajo territorial sostenido.

Desde la Municipalidad, a través de la Dirección de Servicios Públicos, se continúa con un cronograma de acciones que apunta no solo a la limpieza de espacios públicos, sino también a prevenir problemáticas sanitarias y ambientales que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Intervención integral en el territorio

El epicentro de las tareas fue el Barrio Conjunto 2, donde la planificación se destacó por su carácter integral. A la tradicional recolección de escombros y áridos se sumaron las áreas de Sanidad y Medio Ambiente para abordar situaciones urgentes vinculadas al cuidado de la salud y la prevención del dengue.

Las cuadrillas municipales realizaron limpieza profunda de calles y espacios comunes, eliminación de focos potenciales de acumulación de agua y tareas de concientización orientadas a evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Además, se promovió la correcta disposición y clasificación de residuos, con el fin de reducir el impacto ambiental y fomentar hábitos responsables en la comunidad.

Colaboración vecinal y continuidad

Para garantizar el éxito de los operativos, desde el municipio reiteraron el pedido de colaboración a los vecinos, solicitando que ingresen a sus domicilios los áridos como arena y ripio que se encuentren en las veredas. Aquellos materiales que permanezcan en la vía pública serán retirados para permitir una limpieza profunda de las arterias.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de intervención barrial y que el cronograma de trabajo interdisciplinario se extenderá de manera paulatina a todos los sectores del departamento.

De esta forma, el municipio busca asegurar que cada barrio de Jáchal reciba asistencia en limpieza, prevención sanitaria y gestión responsable de residuos, fortaleciendo el compromiso comunitario con el cuidado del ambiente y la salud colectiva.