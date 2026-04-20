La educación en San Juan continúa ampliando su alcance en zonas alejadas. A través del sistema de aulas híbridas y el trabajo conjunto entre los ministerios de Minería y Educación, junto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, estudiantes de cinco departamentos mineros participaron de jornadas intensivas de prácticas en la Tecnicatura de Procesamiento de Minerales.

Durante dos días, unos 60 alumnos provenientes de Jáchal, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Sarmiento fueron organizados en grupos para realizar un recorrido integral por distintas prácticas vinculadas a las materias que cursan de manera virtual.

“Hemos recibido a cerca de 60 estudiantes organizados en grupos durante dos días para asegurar que todos aprovecharan la experiencia al máximo. Lo más valioso de este encuentro es que realizan una práctica integral: a pesar de ser una sola jornada de trabajo, cada etapa está directamente vinculada a las materias que vienen cursando de manera virtual o a distancia. Es el momento justo donde la teoría finalmente se encuentra con la práctica en el territorio”, explicó Regina Bertero, jefa del Departamento de Minas de la UNSJ.

Las actividades incluyeron la aplicación de contenidos clave como muestreo, técnicas metalúrgicas y procesamiento de minerales. La experiencia permitió a los estudiantes fortalecer su formación y acercarse a las exigencias de una industria en crecimiento como la minería.

El sistema de aulas híbridas se consolida así como una herramienta para garantizar el acceso a la educación superior sin necesidad de migrar hacia centros urbanos. Actualmente, en los departamentos mineros se dictan carreras como Operaciones de Mina y Procesamiento de Minerales, además de propuestas de la Universidad Católica de Cuyo, como Administración de Empresas y Desarrollo de Software.

En 2026, la oferta académica se amplió tras un convenio entre el Gobierno provincial, la UCCuyo y la UNSJ, incorporando nuevas tecnicaturas como Marketing Digital, Seguridad Ambiental, Mantenimiento de Maquinaria Pesada e Industria Alimentaria.

De esta manera, el programa busca no solo mejorar la formación profesional, sino también fomentar el arraigo en las comunidades, generando oportunidades educativas en sectores estratégicos y acompañando el desarrollo productivo de las regiones mineras de San Juan.