Andino: “Sergio Massa está preparado, va a ser nuestro presidente”

El candidato a vicegobernador de la subagrupación Vamos San Juan, Cristian Andino, pasó por los micrófonos de “El Café de la Política Express” y dialogó a días de las elecciones que definirán las autoridades provinciales por los próximos cuatro años.

El actual intendente de San Martín dijo que “tuvimos el gran desafío de hablar de proyectos y equipo. Proyectos que es el conjunto de medidas que lleva adelante el actual gobernador Sergio Uñac y que queremos garantizar que tenga una continuidad con Rubén Uñac. Y equipo que integramos con Rubén para precisamente cumplir con esos proyectos”.

Sobre el cambio de su compañero de fórmula luego de la decisión de la Corte Suprema, que impidió que Sergio Uñac volviera a ser candidato a la Gobernación sanjuanina, Andino afirmó que era una posibilidad que Rubén Uñac fuera el reemplazante. “Originalmente, iba a ser Sergio. Después la Corte Suprema tuvo un tratamiento diferente con San Juan respecto de otras provincias. De todas maneras, Rubén es un hombre preparado políticamente que ha ocupado cargos provinciales y nacionales, así que creemos que es la continuidad de este proyecto”.

“Siempre he tenido una buena relación con ambos. Antes de que se confirmara mi candidatura, ustedes me preguntaban sobre esta situación. Cuando se dio, me puse a disposición primero de Sergio y después de Rubén. Si Rubén entendía que había otra persona para cumplir ese papel, yo no tenía problema en dar un paso al costado. Finalmente, me pidió que lo acompañe para continuar con este proyecto”, insistió.

Respecto de las elecciones nacionales, Andino dijo que “nos sentimos identificados” con la fórmula de Unión por la Patria, Sergio Massa-Agustín Rossi. “La pandemia y la guerra complicaron la realidad argentina, pero Massa va a ser nuestro presidente y lo veo preparado para ese desafío. Sin dudas, vamos a tener un presidente que nos va a garantizar las herramientas necesarias para que este proyecto sanjuanino tenga continuidad”.